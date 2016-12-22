Бразильский суд конфисковал паспорт Роналдиньо

В Бразилии суд изъял паспорта бывшего полузащитника сборной Бразилии по футболу Роналдиньо ди Асис Морейра и его брата за то, что они не оплатили штраф за незаконное строительство. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport и Globo.

Как отмечается в сообщении, в 2015 году они оба были оштрафованы за возведение объекта в городе Порт-Алегри в районе, который находится в зоне охраны окружающей среды. Со временем сумма штрафа с процентами выросла до 8,5 млн реалов (около €2 млн). Как отмечает Globo, Роналдиньо, его брат и компания Reno Construções e Incorporações построили склад с рыбной платформой.

Адвокат футболиста и его брата заявил, что его клиенты обжалуют конфискацию паспортов. По его мнению, такая мера «незаконна» и «нарушает конституционные права».



Роналдиньо играл на позициях атакующего и нападающего. В 2005 году он получил «Золотой мяч», как лучший футболист Европы. Он выступал, в том числе за «Барселону» и итальянский «Милан». Также он неоднократно играл за сборную Бразилии. В 2002 году бразильская сборная с его участием выиграла в 2002 году Чемпионат мира, который проходил в Южной Корее. На данный момент Роналдиньо является официальным послом «Барселоны».