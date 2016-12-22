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В Нью-Йорке арестовали актера Алекса Болдуина
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В Нью-Йорке арестовали актера Алекса Болдуина
Общество, 00:40
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В Нью-Йорке арестовали актера Алекса Болдуина

Американского актера Алекса Болдуина арестовали в Нью-Йорке после того, как он ударил мужчину в лицо во время ссоры из-за парковочного места. Об этом сообщили в полиции, передает CNBC.

Как отмечается в сообщении, он был отпущен, спустя два часа после ареста. Однако, Болдуину были предъявлены обвинения в нападении и оскорблении. Сам актер никак не прокомментировал этот инцидент.

Источники рассказали телеканалу, что Болдуин ударил водителя, после того как он занял его место на парковке. По словам полиции, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, они увидели 49-летнего мужчину с поврежденной челюстью. Как отмечает CNBC, пострадавший был госпитализирован в стабильном состоянии.

Алекс Болдуин снимался в таких фильмах, как «Перл-Харбор», «На Грани», «Битлджус», «Ток-радио», «Мой ангел-хранитель» и других. В 2017 году он стал обладателем премии «Эмми» в номинации «Лучшая роль второго в плана в комедийном сериале» за роль в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». В 2013 году Болдуин награжден премией Гильдии актеров в номинации «Лучший актер комедийного сериала» за роль в «Студии 30». В 2010 году, 2009 году и 2007 году он получил за участие в этом шоу «Золотой глобус».

Теги: Алек Болдуин , арест , парковка
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