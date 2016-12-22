Центробанк отозвал лицензию у страховщика и страхового брокера

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Якорь», следует из сообщения регулятора.
Основанием для отзыва лицензии названо неисполнение предписания регулятора об устранении нарушения страхового законодательства в установленный срок. Кроме того, «Якорь» не предоставлял Центробанку отчетность.
Также Центробанк принял решение отозвать лицензию на посредническую деятельность у страхового брокера «Русстар», работа которого была приостановлена в августе. Лицензия отозвана также в связи с нарушением страхового законодательства и неисполнением предписаний регулятора.
Страховая компания «Якорь» была основана в 1991 году и по итогам 2017 года занимала 74-е место среди страховых компаний по собранной страховой премии и 28-е по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС), согласно информации портала «Банки.ру».
«Русстар» работал на рынке с 2012 года и занимал 65-е место в России по размеру дохода среди страховых брокеров.