Семья лидера Soundgarden обвинила лечащего врача в смерти музыканта

Члены семьи покойного лидера рок-группы Soundgarden Криса Корнелла подали в суд на лечащего врача Роберта Коблина, который, как считают родственники музыканта, прописал ему сильнодействующие препараты, что в конечном итоге привело к смерти фронтмена. Об этом сообщает Fox News.

В исковом заявлении вдова Вики Корнелл и сыновья Тони и Кристофер указали, что медик «небрежно и неоднократно» выписывал музыканту «опасные, меняющие сознание» лекарства, которые стали причиной импульсивного поведения фронтмена, с последствиями которого он не смог справиться. В иске также говорится, что врач знал о том, что Корнелл ранее злоупотреблял психоактивными веществами, но не стал консультироваться с музыкантом при выписке препаратов.

Крис Корнелл умер в мае 2017 года, его тело было найдено в ванной гостиницы в Детройте спустя несколько часов после концерта. Позднее стало известно, что он покончил с собой. После вскрытия в организме Корнелла были обнаружены следы барбитуратов и опиоидных препаратов.