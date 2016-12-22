Генпрокуратура отметила прогресс в борьбе авиакомпаний с овербукингом

Российские авиакомпании исправили ситуацию с овербукингом (продажа большего числа билетов, чем имеется мест в самолете), из-за которого пассажиры московских аэропортов не могли попасть на рейсы. Об этом сообщил заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев, выступая на канале Генпрокуратуры «Эфир».

По его словам, в прошлом году одна из авиакомпаний сначала отказала в посадке в самолет восьми пассажирам, а позднее — еще пятерым. «Видимо, авиакомпания рассчитывала, что восемь человек не придут на рейс по каким-то причинам. Они проводят анализ по направлениям, по рейсам и приходят к умозаключению, что, как правило, на рейсы опаздывает такое количество людей», — сказал Опенышев.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура признала такие действия незаконными и привлекла авиакомпанию к административной ответственности. Опенышев добавил, что в текущем году подобных жалоб от пассажиров не поступало.

В августе 2018 года троих пассажиров, которые должны были вылететь из Новосибирска в Санкт-Петербург, не пустили на борт самолета авиакомпании S7 из-за овербукинга. Как рассказал «РБК Новосибирск» депутат Госдумы Александр Васильев, прокуратура выписала штраф авиаперевозчику на 20 тыс. руб. В том же месяце прокуратура вновь оштрафовала S7, после того как один из пассажиров не смог попасть на борт самолета, летевшего из Перми в Москву.

В конце лета Минтранс предложил ужесточить штрафы для авиакомпаний, которые практикуют овербукинг при продаже билетов на рейсы. При этом авиаперевозчиков предложили штрафовать в пользу пассажиров, а не государства, размер финансовой ответственности должен соответствовать мировой практике.