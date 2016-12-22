Сбербанк и Hyosung создадут совместный центр разработки банкоматов

Сбербанк и южнокорейская компания Hyosung заключили соглашение о создании совместного Центра исследований разработок, на базе которого займутся доработкой банкоматов-ресайклеров (с функцией взноса наличных), говорится в пресс-релизе российской финансовой организации, который есть у РБК.
Банкоматы-ресайклеры выбраны базовой моделью для доработки в связи с ростом их популярности среди россиян. Центр займется тестированием сервисов и функций, имитацией сбоев, а также поиском решений и алгоритмов для устранения этих сбоев. В работе примут участие российские и южнокорейские инженеры.
Hyosung — южнокорейская технологическая корпорация, которая оперирует в различных сферах производства, от химической промышленности до машиностроения и электронной торговли. Она является одним из крупнейших производителей банкоматов в Южной Корее и имеет опыт работы в этой сфере в США и Индонезии.
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