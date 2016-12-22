Госдеп анонсировал проверку ОБСЕ соблюдения прав человека в Чечне

Заместитель официального представителя Государственного департамента США Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты присоединились к Московскому механизму Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для расследования сообщений о нарушении прав человека в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«Сегодня в Вене, в ОБСЕ, США присоединились к коалиции из 16 стран, ссылающихся на Московский механизм, редкий дипломатический прием, предназначенный для изучения серьезных нарушений прав человека», — сказал Палладино.

По его словам, подобный шаг со стороны США станет началом работы официальной международной миссии по установлению фактов притеснения людей в Чеченской республике.

«США и другие входящие в ОБСЕ страны неоднократно настаивали на том, чтобы Россия расследовала тревожные сообщения о внесудебных казнях, пытках, произвольных задержаниях и других нарушениях и злоупотреблениях в Чечне​», — подчеркнул он, добавив, что от Москву неоднократно требовали привлечь к ответственности тех, кто виновен в подобных злоупотреблениях.

Палладино отметил, что российские власти не смогли дать существенный ответ на эти призывы. «Поэтому США при содействии ОБСЕ продолжат работу с нашими европейскими партнерами, чтобы разоблачить нарушения прав человека в России», — заключил он.​