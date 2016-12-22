В Великобритании легализовали марихуану в медицинских целях

Власти Великобритании с 1 ноября разрешили приобретать и употреблять марихуану в медицинских целях, сообщает Би-би-си.

В начале октября глава МВД Британии Саджид Джавад объявлял о том, что с начала ноября в стране можно будет легально приобрести медицинскую марихуану, передавала газета The Guardian. Каннабис будет доступен только по рецепту от врача и лишь в том случае, если другие лекарства не помогли пациенту.

Отмечается, что в основном такое лечение будут прописывать детям с тяжелыми формами эпилепсии, взрослым для снятия побочных эффектов после химиотерапии и страдающим от скованности мышц вследствие рассеянного склероза.

В июне парламент Канады одобрил продажу и употребление марихуаны в рекреационных целях, закон вступил в силу 17 октября. Марихуана доступна только совершеннолетним, при этом объем приобретенного каннабиса не должен превышать 30 г.

