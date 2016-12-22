Туман не повлиял на работу московских аэропортов
Общество, 10:11
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Туман не повлиял на работу московских аэропортов
В Москве утром 1 ноября туман осложнил работу аэропортов — более 40 рейсов задержаны, еще около 20 отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Так, по состоянию на 09:45 мск во Внуково задержан 31 рейс, 11 отменены, еще девять рейсов задержаны в Шереметьево, а также пять рейсов задержаны и пять отменены в Домодедово.
Тем не менее в пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что погодные условия никак не повлияли на работу аэропорта.
Как рассказали РБК в пресс-службе Домодедово, видимость в районе аэродрома превышает 3,7 тыс. м. «Это абсолютно нормальные условия для работы. В связи с погодными условиями отмен и задержек рейсов нет», — сказали в аэропорту.
Во Внуково также сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.