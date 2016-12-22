Гендиректор «дочки» китайского партнера «Роснефти» покончил с собой

Гендиректор «дочки» китайского партнера «Роснефти» покончил с собой

Генеральный директор CNPC Bohai Drilling Engineering Company Limited (дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации) Чжоу Цзунцян покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает издание Caixin со ссылкой на уведомление компании.

54-летний Чжоу Цзунцян был назначен на пост главы компании в начале 2017 года. По данным издания, он также занимал пост заместителя секретаря партийного комитета.

О других обстоятельствах его смерти не сообщается.

CNPC — крупнейшая китайская нефтегазовая компания. Ее основной задачей являются разведка и разработка месторождений в КНР. CNPC — крупнейший в Китае покупатель продукции «Роснефти»: в 2013 году компании заключили контракт на поставку 365 млн т нефти в течение 25 лет.