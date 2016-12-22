Press TV узнал о новых переговорах по транспортному коридору «Север-Юг»

Россия, Индия и Иран в ноябре 2018 года проведут переговоры о судьбе международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщает иранский телеканал Press TV.

В сообщении отмечается, что этот коридор протяженностью 7,2 тыс. кv сократит сроки доставки грузов из Мумбаи в Москву до 20 дней и будет значительно быстрее и дешевле морской транспортировки через Суэцкий канал.

​В субботу, 27 октября, в Нью-Дели российская и индийская делегация обсудили перспективы проекта. Стороны решили, что трехсторонняя встреча состоится 23 ноября.

По этому маршруту грузы из Индии будут морем попадать в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива. На следующем этапе они автомобильным транспортом будут перевозиться до города Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря. Далее через Каспий они попадут в Астрахань, а затем по железной дороге в Москву или страны Европы.

Первые переговоры по этому коридору состоялись еще в 1999 году. Межправительственное Соглашение о международном транспортном коридоре «Север-Юг» было подписано Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге

12 сентября 2000 года. К маю 2002 года соглашение было ратифицировано всеми его участниками и вступило в силу. Позже, как говорится в документах МИД России, к соглашению присоединились Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия, Турция и Украина.

Вопросы строительства коридора обсуждались еще в 2012 году в Москве на переговорах руководителей железных дорог России, Ирана и Азербайджана. По их итогам был подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны согласовали порядок проведения необходимых технико-экономических изысканий, а также финансовой и юридической экспертизы проекта строительства новых железнодорожных линий.