Гендиректором производителя индейки «Евродон» стало юридическое лицо

Общее собрание участников группы компаний «Евродон» решило убрать с поста генерального директора Вадима Ванеева и назначит на эту должность юридическое лицо ООО «РК-проект», передает ТАСС со ссылкой на представителя Внешэкономбанка (ВЭБ), в структуру которого входит «РК-проект».

«На собрании были приняты решения о прекращении полномочий действующего генерального директора. Новым генеральным директором компаний «Евродон», «Евродон-Юг» и «Урсдон» назначено юридическое лицо ООО «РК-проект», — заявил он.

Помимо этого на собрании было принято назначить Сергея Богомазова на должность генерального директора ООО «Ирсдон» и ООО «Металдон». При этом главой ООО «ТД Индолина» стал Дмитрий Орлов, который также является руководителем мониторинговой группы ВЭБ на «Евродоне».

В конце 2016 года на предприятиях «Евродона» произошла вспышка птичьего гриппа. Было уничтожено 160 тыс. голов птиц, а убыток составил около 1 млрд руб. В апреле 2017 года Россельхознадзор вновь обнаружил на предприятиях «Евродона» птичий грипп. После уничтожения 42 тыс. голов птиц убытки «Евродона» составили 2,6 млрд руб.



ГК «Евродон» — агрокомплекс по производству индейки в России (ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг») и утки (ООО «Донстар»). Он был основан в 2003 году Вадимом Ванеевым. Сейчас основынм акционером «Евродона» является ВЭБ.