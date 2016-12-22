ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,65 64,97 EUR Нал. 75,43 73,75 USD Бирж. 65,88 +0,31 EUR Бирж. 74,59 +0,19 USD ЦБ. 65,60 -0,18 EUR ЦБ. 74,42 -0,37 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6364,05 +29,20 IMOEX 2352,71 +2,29% RTSI 1126,21 +1,89% Brent 75,78 -0,86% DJIA 25115,76 +0,96% Nasdaq 7305,46 +1,99%
Полиция Таиланда начала расследование гибели россиянки на Пхукете
Лента новостей
9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 03:53, РБК и Cordiant Полиция Таиланда начала расследование гибели россиянки на Пхукете 03:22, Общество Додон сообщил о безвозмездной передаче Россией партии «КамАЗов» 02:46, Политика В Ижевске подросток погиб при обрушении фонтана 02:11, Общество Белый дом официально разрешил отказаться от закупок нефти у Ирана 01:47, Политика Крупный пожар произошел в здании возле Счетной палаты в центре Москвы 01:37, Общество В парижском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета 01:08, Общество Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 00:52, РБК и Schneider Electric Мантуров назвал срок принятия решения о судьбе затонувшего плавдока ПД-50 00:35, Общество Структура банка «Россия» стала претендентом на крымский «Инкерман» 00:31, Бизнес ЦБ назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке 00:11, Финансы Авторы антипиратского меморандума не учли проблем книгоиздателей 00:10, Технологии и медиа Трамп объявил об отправке навстречу каравану мигрантов 15 тыс. солдат 00:08, Политика Украинский министр поручил расследовать показ карты с российским Крымом 00:07, Политика Большинство россиян не увидели угроз в использовании их данных в соцсетях 00:01, Политика Козак исключил «коврижки» для нефтяников за заморозку цен на бензин 31 окт, 23:36, Бизнес Козак прокомментировал просьбу перенести уплату акциза на бензин на АЗС 31 окт, 23:23, Бизнес Самый большой из президентских грантов получил проект Башметa 31 окт, 23:21, Политика Порошенко ответил о виновных в росте цен на газ словами «шерше ля фам» 31 окт, 22:52, Политика Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 31 окт, 22:51, РБК и Canon Правительство договорилось с нефтяниками о стабилизации цен на топливо 31 окт, 22:29, Бизнес МЧС опубликовало фото крупного пожара в ангаре в Подмосковье 31 окт, 22:24, Общество Болтон пообещал не препятствовать союзникам США в покупке иранской нефти 31 окт, 22:12, Политика «Локомотив» забил четыре гола в 1/8 финала Кубка России 31 окт, 22:07, Спорт Болтон спрогнозировал непродолжительную встречу Путина и Трампа в Париже 31 окт, 22:06, Политика 6 правил путешествия с друзьями 31 окт, 22:04, РБК и Билайн Цена нефти опустилась ниже $75 31 окт, 21:58, Экономика Приставы предложили сократить срок добровольной уплаты штрафов ГИБДД 31 окт, 21:49, Общество
Полиция Таиланда начала расследование гибели россиянки на Пхукете
Общество, 03:22
0
Полиция Таиланда начала расследование гибели россиянки на Пхукете

Полиция Таиланда начала расследование по факту гибели гражданки России на острове Пхукет. Об этом сообщает портал Phuket News.

По его данным, сообщение об обнаружении тела женщины поступило в полицию в среду, 31 октября. Позднее выяснилось, что погибшей оказалась 48-летняя россиянка Жана Братанич.

Туристический автобус с россиянами попал в аварию в Таиланде
Общество

В правоохранительных органах Таиланда заявили, что у нее обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты. В расположенной на седьмом этаже квартире, которую арендовала россиянка, полицейские обнаружили шприц, сумку с различными лекарственными препаратами и записку на русском языке.

В полиции рассказали, что Братанич приехала в Таиланд 16 октября по туристической визе и должна была покинуть страну 14 ноября.

Теги: россиянка , Пхукет , Таиланд
Главное
Белый дом официально разрешил отказаться от закупок нефти у Ирана Политика
Материалы по теме
Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде Общество
Полиция Таиланда задержала четырех россиян Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter