Полиция Таиланда начала расследование гибели россиянки на Пхукете
Общество, 03:22
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Полиция Таиланда начала расследование гибели россиянки на Пхукете
Полиция Таиланда начала расследование по факту гибели гражданки России на острове Пхукет. Об этом сообщает портал Phuket News.
По его данным, сообщение об обнаружении тела женщины поступило в полицию в среду, 31 октября. Позднее выяснилось, что погибшей оказалась 48-летняя россиянка Жана Братанич.
В правоохранительных органах Таиланда заявили, что у нее обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты. В расположенной на седьмом этаже квартире, которую арендовала россиянка, полицейские обнаружили шприц, сумку с различными лекарственными препаратами и записку на русском языке.
В полиции рассказали, что Братанич приехала в Таиланд 16 октября по туристической визе и должна была покинуть страну 14 ноября.