ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,24 65,29 EUR Нал. 75,06 74,05 USD Бирж. 65,82 +0,26 EUR Бирж. 74,52 +0,13 USD ЦБ. 65,60 -0,18 EUR ЦБ. 74,42 -0,37 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6322,00 -33,00 IMOEX 2341,49 +1,80% RTSI 1120,53 +1,38% Brent 75,52 -1,20% DJIA 25127,01 +1,00% Nasdaq 7296,23 +1,86%
Минфину не удалось разместить весь объем выпуска ОФЗ
Лента новостей
Почти треть телевизоров оказалась не готова к цифровому вещанию 16:58, Технологии и медиа Минфину не удалось разместить весь объем выпуска ОФЗ 16:53, Финансы Пользователи PayPal по всему миру сообщили о сбоях 16:49, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 16:42, РБК и Thomson Reuters Биржа Ethfinex Trustless добавила шесть токенов: четыре из них подешевели 16:39, Крипто 177 млн покупателей в секунду: как eBay удалось привлечь новых клиентов 16:24, Quote Лукашенко назвал США ведущей страной мира 16:24, Политика ФСИН рассказала о состоянии здоровья Сенцова 16:20, Общество ОСК сочла незначительным ущерб «Адмиралу Кузнецову» после ЧП с плавдоком 16:16, Общество Роль личности в бизнесе: как добиться успеха 16:15, РБК и Volkswagen Ввод офисов в Москве сократился на треть 16:14, Строительство  Бывший тренер «Челси» отказался возглавить «Реал» 16:13, Спорт Последнее предупреждение: чем грозит нефтяникам разморозка цен на бензин 16:03, Бизнес Россия не успела достичь цели по продвижению в рейтинге Doing Business 16:00, Экономика СК проверит участие взорвавшего УФСБ подростка в запрещенных организациях 15:56, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 15:49, РБК и Philips Минобороны заявило об угрозе возвращения террористов в бывшую столицу ИГ 15:45, Политика Топ-менеджер Alphabet подал в отставку после обвинения в домогательствах 15:44, Бизнес Пострадавшая в цирке от нападения львицы девочка впала в кому 15:37, Общество Минобороны предупредило о подготовке провокаций с 200 л хлора в Сирии 15:31, Политика Подешевеет ли Bitcoin: Индия планирует полностью запретить криптовалюты 15:27, Крипто Альтернатива Macbook с большим запасом прочности и зарядки для поездок 15:23, РБК и Lenovo Рижскую думу заподозрили в нарушении закона из-за российской компании 15:12, Политика На что надо обратить внимание при выборе дачи 15:12, Недвижимость В Думу внесли поправки к бюджету за 2018 год с ростом профицита в 4 раза 14:59, Финансы 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 14:53, РБК и Cordiant Независимый топливный союз ответил на обвинения «Роснефти» в провокациях 14:51, Экономика На Украине испытали новый минометный комплекс «Барс» 14:48, Политика
Минфину не удалось разместить весь объем выпуска ОФЗ
Финансы, 16:53
0
Минфину не удалось разместить весь объем выпуска ОФЗ

Минфину удалось разместить облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в середине декабря 2021 года только на 12,161 млрд руб. из запланированных 15 млрд руб. При объеме спроса на уровне 22,512 млрд руб. были удовлетворены заявки, предусматривающие доходность по цене отсечения не выше 8,3%.

Более длинные бумаги — с погашением 23 мая 2029 года — Минфин разместил в полном объеме. Инвесторы приобрели бумаги на 5 млрд руб. при спросе 14,761 млрд руб., средневзвешенная доходность размещения составила 8,69%.

Всего в четвертом квартале Минфин планирует занять на рынке 310 млрд руб., в том числе 125 млрд руб. через размещение ОФЗ на срок до пяти лет включительно, 110 млрд руб. с погашением через пять-десять лет и 75 млрд руб. со сроком от десяти лет.

В третьем квартале на фоне волатильности на долговом и валютном рынках Минфину удалось занять только 201 млрд руб. из запланированных 450 млрд руб.

Теги: Минфин , ОФЗ
Главное
Россия не успела достичь цели по продвижению в рейтинге Doing Business Экономика
Материалы по теме
Почему Минфин решил возобновить продажи ОФЗ и кто их купит Финансы
Иностранные инвесторы за месяц продали ОФЗ на 71 млрд руб. Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter