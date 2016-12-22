Минфину не удалось разместить весь объем выпуска ОФЗ

Минфину удалось разместить облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в середине декабря 2021 года только на 12,161 млрд руб. из запланированных 15 млрд руб. При объеме спроса на уровне 22,512 млрд руб. были удовлетворены заявки, предусматривающие доходность по цене отсечения не выше 8,3%.

Более длинные бумаги — с погашением 23 мая 2029 года — Минфин разместил в полном объеме. Инвесторы приобрели бумаги на 5 млрд руб. при спросе 14,761 млрд руб., средневзвешенная доходность размещения составила 8,69%.

Всего в четвертом квартале Минфин планирует занять на рынке 310 млрд руб., в том числе 125 млрд руб. через размещение ОФЗ на срок до пяти лет включительно, 110 млрд руб. с погашением через пять-десять лет и 75 млрд руб. со сроком от десяти лет.

В третьем квартале на фоне волатильности на долговом и валютном рынках Минфину удалось занять только 201 млрд руб. из запланированных 450 млрд руб.