«Сибур» и «СГ-транс» будут совместно перевозить нефтехимическую продукцию

Российская компания «Сибур» и железнодорожный оператор «СГ-транс» создали совместное предприятие — ООО «Нефтехимическая транспортная компания» (НХТК), которое займется перевозкой сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об этом сообщается на сайте «Сибура».

«Сумма сделки составила 9,4 млрд руб. «Сибур» и «СГ-транс» владеют долями в НХТК на паритетной основе», — говорится в сообщении. «Сибур» отметил, что таким образом компания сможет гарантированно перевозить свою продукцию в необходимых объемах. При этом НХТК будет предоставлять услуги и третьим лицам.

По словам президента «СГ-транс» Сергея Калетина, сделка не предполагает перераспределения вагонного парка и является продолжением отношений оператора с «Сибиром», которому уже предоставили состав для вывоза сжиженных углеводородных газов.

Исполнительный директор «Сибура» Олег Макаров отметил, что создание совместного предприятия соответствует стратегии компании «с фокусом на развитие основного нефтехимического бизнеса по производству синтетических материалов».