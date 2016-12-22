ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,20 65,28 EUR Нал. 75,10 74,13 USD Бирж. 65,72 +0,16 EUR Бирж. 74,51 +0,12 USD ЦБ. 65,60 -0,18 EUR ЦБ. 74,42 -0,37 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6324,70 -36,80 IMOEX 2335,54 +1,55% RTSI 1119,60 +1,29% Brent 76,03 -0,54% DJIA 24878,10 +1,77% Nasdaq 7163,26 +1,53%
«Сибур» и «СГ-транс» будут совместно перевозить нефтехимическую продукцию
Лента новостей
В Думу внесли поправки к бюджету за 2018 год с ростом профицита в 4 раза 14:59, Финансы 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 14:53, РБК и Cordiant Независимый топливный союз ответил на обвинения «Роснефти» в провокациях 14:51, Экономика На Украине испытали новый минометный комплекс «Барс» 14:48, Политика Путин предостерег от политиканства в религии 14:44, Политика Серебренникова трижды номинировали на премию «Золотая маска» 14:34, Общество Покупать или продавать: токен WaBi подорожал на 5% 14:33, Крипто Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 14:26, РБК и Thomson Reuters СБУ обвинила Россию, ДНР и ЛНР в вербовке жен украинских военных 14:17, Политика ФСБ задержала экс-чемпиона по кикбоксингу за мошенничество на $1 млн 14:17, Общество Путин рассказал о попытке «разбюрократить» систему получения гражданства 14:14, Политика «Сибур» и «СГ-транс» будут совместно перевозить нефтехимическую продукцию 14:09, Бизнес Путин подписал закон о штрафах за злоупотребление правом на митинги 14:06, Политика 6 правил путешествия с друзьями 14:04, РБК и Билайн Инновации нации: есть ли будущее у национальных криптовалют 13:44, Крипто 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 13:40, РБК и Volkswagen На «ВКонтакте» впервые подали в суд за передачу данных МВД 13:38, Общество Медведев назвал крайний срок для договоренности по ценам на бензин 13:35, Экономика Хоккейная лига ОАЭ попросит включить одну из команд в КХЛ 13:32, Спорт Появилось видео с места взрыва в управлении ФСБ в Архангельске 13:29, Общество Путин запретил рекламу диссертаций и научных работ на заказ 13:25, Политика Вино, раскройся: вводный курс по винной культуре 13:22, Партнерский материал Что изменится в российском законодательстве в ноябре 13:15, Общество «Победа» сообщила о сбоях онлайн-регистрации рейсов из Мюнхена 13:12, Общество В Крыму ответили на слова Тимошенко о компенсации в €100 млрд от России 13:09, Политика Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 13:06, РБК и Barilla
«Сибур» и «СГ-транс» будут совместно перевозить нефтехимическую продукцию
Бизнес, 14:09
0
«Сибур» и «СГ-транс» будут совместно перевозить нефтехимическую продукцию

Российская компания «Сибур» и железнодорожный оператор «СГ-транс» создали совместное предприятие — ООО «Нефтехимическая транспортная компания» (НХТК), которое займется перевозкой сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об этом сообщается на сайте «Сибура».

«Сумма сделки составила 9,4 млрд руб. «Сибур» и «СГ-транс» владеют долями в НХТК на паритетной основе», — говорится в сообщении. «Сибур» отметил, что таким образом компания сможет гарантированно перевозить свою продукцию в необходимых объемах. При этом НХТК будет предоставлять услуги и третьим лицам.

«Сибур» досрочно выкупит евробонды на $200 млн
Бизнес

По словам президента «СГ-транс» Сергея Калетина, сделка не предполагает перераспределения вагонного парка и является продолжением отношений оператора с «Сибиром», которому уже предоставили состав для вывоза сжиженных углеводородных газов.

Исполнительный директор «Сибура» Олег Макаров отметил, что создание совместного предприятия соответствует стратегии компании «с фокусом на развитие основного нефтехимического бизнеса по производству синтетических материалов».

Теги: «Сибур» , «СГ-транс»
Главное
Независимый топливный союз ответил на обвинения «Роснефти» в провокациях Экономика
Материалы по теме
«Сибур» досрочно выкупит евробонды на $200 млн Бизнес
«Сибур» оценил инвестиции в Амурский газохимический комплекс в $7–8 млрд Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter