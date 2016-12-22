В Индии возвели самую высокую в мире статую

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В Индии открыли самую высокую статую в мире — Статую единства, сообщает BBC. Высота монумента составляет 182 м.

Это бронзовая фигура одного из сторонников борьбы за независимость Индии Сардара Пателя. Статуя расположена в западном штате Гуджарат. По словам премьер-министра страны Нарендры Моди, Статуя единства станет главной достопримечательностью страны.

На вершине монумента оборудована смотровая площадка. Рядом со статуей — искусственное озеро площадью 12 кв. км. Стоимость монумента составила $430 млн.

Статуя единства почти в два раза выше, чем Статуя Свободы (93 м) в Нью-Йорке. Также она превзошла по высоте Чжунъюаньскую статую Будды (128 м), которая долгое время была самой высокой статуей в мире.

По данным BBC, Статуя единства не сможет сохранить статус самой высокой на долгое время — в индийском штате Махараштра строится мемориал королю-воину Маратхи Шиваджи, высота которого должна составить 190 м.