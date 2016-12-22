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СМИ узнали об успешном испытании Индией баллистической ракеты Agni-1
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СМИ узнали об успешном испытании Индией баллистической ракеты Agni-1
Политика, 03:29
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СМИ узнали об успешном испытании Индией баллистической ракеты Agni-1

В Индии прошли успешные испытания баллистической ракеты Agni-1, способной нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на источники.

Пуск состоялся вечером 30 октября с испытательного полигона, находящегося на острове Абдул Калам у побережья штата Одиша на востоке Индии. Мишень была успешно поражена. Газета отмечает, что хотя ракета разрабатывалась еще с 2002 года, это был второй вечерний пуск снаряда.

Вес ракеты — 12 т, длина — 15 м, диаметр — 1 м. Она может нести на себе боеголовку массой от 1 до 2,5 т. Дальность полета ракеты класса «земля-земля» — от 700 до 900 км.

В 2013 году Индия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Agni-V, запуск состоялся с острова Уилер в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса на востоке Индии. Дальность полета этой ракеты — 6 тыс. км, она также способна нести ядерный заряд.

Теги: Индия , баллистическая ракета
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