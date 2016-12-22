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Умер создатель мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»
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Умер создатель мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»
Общество, 20:19
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Умер создатель мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»
Умер Давид Черкасский — создатель мультфильмов «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ», «Доктор Айболит»
Фото: Давид Черкасский / Facebook

На 87-м году жизни скончался художник-мультипликатор и режиссер Давид Черкасский. Об этом в Facebook сообщил бизнесмен и друг Черкасского Александр Меламуд.

«Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», — написал он.

По словам Меламуда, Черкасский два месяца после инсульта пролежал в реанимации. Все это время врачи «сражались за его жизнь», добавил бизнесмен.​

О смерти Давида Черкасского также сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Умер Давид Черкасский. «Остров сокровищ», «Приключения капитана Врунгеля». Безграничный юмор, искренняя улыбка и добрый взгляд. Нам будет не хватать Вас», — написал политик в Twitter.

Черкасскому 23 августа исполнилось 86 лет. Первый мультфильм, над которым он работал как аниматор, — «Тайна черного короля», вышедший в 1964 году. Позднее он в качестве режиссера работал над мультфильмами «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ». Помимо этого он является автором мультфильма «Мистерия-буфф», созданного по мотивам одноименной пьесы Владимира Маяковского, а также «Волшебник Ох» и «Крокодил и солнце».

В 2010 году Давид Черкасский был удостоен звания Народного артиста Украины.

Автор: Михаил Юшков.
Теги: мультипликатор , мультфильмы
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