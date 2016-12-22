Бастрыкин рассказал о планах увеличить число следователей

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин анонсировал поэтапное увеличение численности штата следователей Главного следственного управления и региональных управлений. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

«В частности, возрастет количество следователей при председателе Следственного комитета, увеличится штат Главного следственного управления», — сказал он.

Он сказал, что в регионах доля следователей будет увеличена до 55% «установленной штатной численности».

Согласно президентскому указу о вопросах деятельности СК, штатная численность Следственного комитета составляет 21,1 тыс. человек, кроме того, в военных следственных органах работают еще 2,4 тыс. человек.

Также глава СК рассказал, что за последние три года в 35 регионах возросла раскрываемость убийств, в частности, в Московской, Иркутской областях, в Башкирии, Краснодарском и Пермском краях.

Летом этого года в Следственном комитете было упразднено Главное управление процессуального контроля, сотрудники которого следили за качеством работы следователей, писал РБК.