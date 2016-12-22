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Путин пообещал использовать опыт экс-губернаторов «на других участках»
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Путин пообещал использовать опыт экс-губернаторов «на других участках»
Отставки губернаторов, 20:22
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Путин пообещал использовать опыт экс-губернаторов «на других участках»

Президент России Владимир Путин на встрече с ушедшими в отставку главами регионов призвал их использовать наработанный опыт на новых должностях, сообщается на сайте Кремля.

«Хочу пожелать вам успехов, выражая слова благодарности за работу. Уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремится, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт (и жизненный, и профессиональный) для того, чтобы использовать ​их и на других участках работы», — сказал Путин.​

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С конца сентября в отставку ушли главы одиннадцати регионов: Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской областей, Кабардино-Балкарии, Забайкалья, Санкт-Петербурга, Башкирии, Хакасии и Приморского края.

По данным близких к Кремлю источников РБК, новые отставки могут произойти весной 2019 года. В частности, поменяться могут руководители Оренбургской и Мурманской областей и Алтая.

Теги: Владимир Путин , экс-губернатор , встреча
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