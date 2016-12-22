Порошенко рассказал о первой партии БТР с новой украинской броней

Армия Украины получила семь БТР-4 с новой броней отечественного производства. Об этом написал на своей странице в Twitter украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, бронетранспортеры были изготовлены на заводе им. Морозова в Харькове. Порошенко отметил, что в машины за четыре года было внесено более ста изменений с учетом результатов использования их во время боевых действий. «Продолжаем усиливать обороноспособность ВСУ!» — заявил украинский лидер.

БТР-4 «Буцефал» — это современный украинский бронетранспортер. Он может перевозить личный состав мотострелковых подразделений, а также оказывать им огневую поддержку. БТР может быть использован как базовая машина для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты и способен вести боевые действия в условиях применения оружия массового поражения.

На базе БТР-4 могут быть созданы командирская машина БТР-4К, боевая разведывательная машина БРМ-4К, ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), машина огневой поддержки МОП-4К, командно-штабная машина БТР-4КШ, бронированная санитарно-эвакуационная машина БСЭМ-4К и другие.