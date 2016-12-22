Акции Xiaomi упали на 4% на фоне обвинений в финансовых нарушениях
Технологии и медиа, 17:05
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Акции Xiaomi упали на 4% на фоне обвинений в финансовых нарушениях
Министерство финансов Китая опубликовало отчет, в котором упоминаются национальные компании, совершившие ряд финансовых нарушений. В этом списке присутствует и компания Xiaomi, производящая смартфоны, ноутбуки и бытовую технику, сообщает Reuters.
В отчете говорится, что компания Xiaomi нарушила правила отчетности по корпоративным подаркам и возмещению расходов сотрудников. При этом в документе отмечается, что компания уже устранила все ошибки.
Как сообщает Reuters, на фоне публикации отчета акции Xiaomi упали на 4%. Пресс-секретарь Xiaomi отказался прокомментировать агентству эту информацию.
В отчете китайского Минфина также упоминаются ретейлер Suning и разработчик онлайн-игр Wuhu Shunrong Sanqi.