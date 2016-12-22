Медведев сделал участки трассы М-11 платными почти на 92 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому участки скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург становятся платными почти на 92 года. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно распоряжению, до 7 июля 2110 года необходимо платить за проезд по участкам 543–646 км и 646–684 км. Отмечается, что альтернативный бесплатный проезд проходит по ряду пересечений с другими дорогами и транспортным развязкам.
В начале сентября министр транспорта Евгений Дитрих рассказал, что скоростную трассу М-11 целиком могут открыть в 2019 году. Он отметил, что осталось ввести седьмой и восьмой участки дороги.
Скоростная трасса М-11 пройдет от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга. Ее протяженность составит 669 км.