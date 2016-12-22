YouTube и «ВКонтакте» заблокировали клип на песню Oxxxymiron

На YouTube заблокировали неофициальный клип на песню Oxxxymiron «Последний звонок». Об этом сообщила в Facebook активистка Евгения Чудновец, которая обращалась с жалобой на этот клип в Роскомнадзор.

Как написала Чудновец, клип запрещен в YouTube, и при попытке просмотреть видеозапись появляется сообщение, что контент заблокирован «по требованию государственных органов».

«Мы не комментируем отдельные случаи. Весь контент, загружаемый на YouTube, должен соответствовать местному законодательству и Правилам сообщества YouTube», — сообщили РБК в пресс-службе Google.

Заблокировала клип также «ВКонтакте». «По требованию Роскомнадзора мы блокируем копии этого ролика», — сказали РБК в пресс-службе соцсети.

В Роскомнадзоре сообщили РБК, что в Генпрокуратуре сочли, что видеоряд вместе с текстом песни побуждал «принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ».

По требованию Генпрокуратуры администраторы сайтов YouTube, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили доступ на территории России к более 860 копиям клипа «Последний звонок». Запрещенная информация была удалена либо доступ к ней был ограничен на территории страны. ​

РБК обратился за комментарием к менеджеру Oxxxymiron Евгении Муродшоевой.

21 октября Чудновец написала в Facebook, что считает нападение на колледж в Керчи связанным с песней Oxxxymiron «Последний звонок» и неофициальным клипом на нее. Клип представляет собой кадры из эстонского фильма «Класс», в котором показан расстрел одноклассников двумя подростками. Тогда активистка также сообщила, что написала жалобу в Роскомнадзор.

При этом сам фильм «Класс» остается доступным в YouTube, перед просмотром сервис предупреждает, что видео имеет рейтинг 16+ и «может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей». Фильм также доступен и в соцсети «ВКонтакте».

Нападение на политехнический колледж в Керчи произошло 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков расстрелял учащихся и преподавателей, взорвал самодельную бомбу и покончил с собой. Жертвами нападения стали 20 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом).