В Приднестровье признали действительными советские паспорта

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подписал указ, который признает советский паспорт с указанием о приднестровском гражданстве действительным. Соответствующий документ опубликован на сайте лидера Приднестровья.



Красносельский подписал указ 23 октября. Верховный совет Приднестровья одобрил соответствующий закон 10 октября.



Как отмечается в документе, советский паспорт признается действительным для внутреннего пользования. Кроме того, такое удостоверение личности является бессрочным, «изъятию, повреждению или уничтожению не подлежит». В том случае, если гражданин с советским паспортом захочет получить документ нового образца, то старый не изымается, а аннулируется.

Агентство «Новости Приднестровья» сообщало, что авторами законодательной инициативы стали депутаты Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко. В пояснительной записке к законопроекту они писали, что многие приднестровцы хотели бы сохранить паспорт СССР себе на память. Ранее по законодательству непризнанной республики при выдаче паспорта нового образца советский изымался.