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Хакера приговорили к пяти годам колонии за кражу 1,2 млрд руб. из банков
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Хакера приговорили к пяти годам колонии за кражу 1,2 млрд руб. из банков
Общество, 14:00
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Хакера приговорили к пяти годам колонии за кражу 1,2 млрд руб. из банков

В Екатеринбурге Кировский районный суд приговорил хакера Игоря Маковкина к пяти годам колонии общего режима за кражу 1,2 млрд руб. со счетов ряда банков. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Также суд удовлетворил гражданские иски о возмещении ущерба. По ним деньги будут выплачены за счет арестованного имущества Маковкина.

Как отмечается в сообщении, с мая 2015 года по апрель 2016 года Маковкин вместе с другими лицами создали и распространили через сеть вирус, с помощью которого были похищены деньги. Кроме того, группа хакеров получила доступ к базе данных аэропорта Кольцово.

В декабре 2016 года Маковкин заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Он описал, как были совершены преступления, каким образом хакеры получали доступ к компьютерным сетям и как снимали денежные средства с банковских счетов.

Маковкин был признан виновным по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенное организованной группой, а равно причинившие крупный ущерб), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 159.6 УК (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). В отношении остальных членов группировки расследование уголовных дел продолжается.

Как отмечает Znak.com, Маковкин — участник хакерской группы ​Lurk, которая причастна к взлому почты предвыборного штаба Хиллари Клинтон, сайта национального комитета Демократической партии США и других ресурсов.

Группу из 50 хакеров, которые использовали вирус Lurk для атаки на финансовые учреждения, задержали летом 2016 года. Всего злоумышленники похитили 1,7 млрд руб.

Теги: хакеры , вирус , банковские счета
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