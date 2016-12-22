В Иране сообщили о прослушке мобильного телефона Роухани

Мобильный телефон президента Ирана Хасана Роухани прослушивался и будет заменен на более защищенный аппарат. Об этом рассказал глава иранской Организации гражданской обороны бригадный генерал Голам Реза Джалали в интервью агентству ISNA, передает Associated Press.

По его словам, телефон иранского лидера начали прослушивать недавно, но не уточнил, когда именно и кем. Других деталей Джалали не предоставил.



В мае генерал заявлял, что США планируют хакерские атаки на энергетические объекты Ирана. В августе глава госбезопасности Ирана Махмуд Алави сказал, что в государственных учреждениях страны работали десятки шпионов, которые были разоблачены. Он не сказал, на какое государства работали шпионы, но отметил, что у арестованных двойное гражданство, не уточняя какой страны.