ФСБ опубликовала видео задержания 18 сторонников ИГ в Татарстане

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания в Татарстане 18 членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Видео: ФСБ России

На видео, помимо момента задержания, ФСБ показала найденное у террористов оружие, мобильный телефон, документы, кошелек и другие предметы. Убежище сторонников ИГ находилось в здании, похожем на железный ангар.

Ячейкой террористов руководил мужчина, который был ранее судим за пропаганду ИГ. Силовики обнаружили убежище террористов в Набережных Челнах. ФСБ также провела обыски по 18 адресам, где нашли оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу. Задержание осуществляли ФСБ, МВД и Росгвардия.

По данным службы, террористы планировали совершить несколько «резонансных акций» на территории России, после чего собирались вступить в ряды боевиков в Сирии. Группа также занималась вербовкой радикально настроенной молодежи.

В конце апреля ФСБ отчиталась о задержании 26 боевиков за четыре дня. Их обнаружили на территории Дагестана, Ставропольского края, Татарстана, Омской и Ульяновской областей. Задержанными оказались сторонники ИГ и запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».