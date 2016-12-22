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ЦБ рассказал о долге «Открытия», Бинбанка, ПСБ и АТБ в ₽267 млрд
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ЦБ рассказал о долге «Открытия», Бинбанка, ПСБ и АТБ в ₽267 млрд
Санация «по списку», 13:01
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ЦБ рассказал о долге «Открытия», Бинбанка, ПСБ и АТБ в ₽267 млрд

Санируемые через Фонд консолидации банковского сектора банки «ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк (ПСБ) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) получили на поддержание ликвидности от Банка России 1,134 трлн руб., из которых уже вернули 867 млрд руб. Об этом сообщает «Инферфакс» со ссылкой на регулятор.

Остаток задолженности всех четырех банков перед ЦБ на 24 октября составляет 267 млрд руб. На депозитах у регулятора эти организации держат 671,8 млрд руб.

Общие совокупные траты на санацию «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка ЦБ оценил в 2,62 трлн руб. Из этой суммы 758 млрд руб. было направлено в капитал банков, а 1,86 трлн руб. банки получили в виде депозитов.

В июне Центробанк заявил о планах выдать «ФК Открытие», «Трасту» и Рост банку дополнительные депозиты в размере 174,2 млрд руб. Деньги предназначались для того, чтобы банки могли профинансировать выкуп плохих и непрофильных активов с балансов самого «ФК Открытие» и компаний группы.

Еще несколькими месяцами ранее, в апреле, зампред регулятора Василий Поздышев рассказывал о предоставлении «Открытию» ликвидности в объеме 710 млрд руб., группе Бинбанка — 418 млрд руб., Промсвязьбанку — 330 млрд руб.

Автор: Анна Трунина.
Теги: «ФК Открытие» , Промсвязьбанк , Азиатско-Тихоокеанский банк , Центробанк
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