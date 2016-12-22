В Перми суд оставил в силе приговор пенсионеру за мак на огороде

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор ветерану труда Игорю Трошеву, осужденному на год лишения свободы условно за разросшийся на огороде мак. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат пенсионера Егор Михайлов рассказал, что гособвинение настаивало на смене категории преступления на менее тяжкую, чтобы освободить Трошева от наказания в связи с изменением обстановки, «то есть по нереабилитирующим обстоятельствам».
«В этом случае мы фактически признаем вину, а мы вину отрицаем. Мы будем подавать кассационную жалобу в президиум Пермского краевого суда и обжаловать решения первой и второй инстанций», — сказал адвокат.
Трошев отметил, что в ходе судебного разбирательства из-за появившегося на участке мака «потерял много здоровья». Он добавил, что никогда не занимался выращиванием мака.
Ранее ГТРК «Пермь» сообщала, что летом в огороде 64-летнего Трошева, проживающего в Перми, разросся мак. По словам пенсионера, это произошло случайно, после того как он привез на участок грунт. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по п. «в», ч. 2, ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Отмечалось, что сторона обвинения не поверила, что 467 кустов мака могли вырасти случайно.
19 сентября пенсионера приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.