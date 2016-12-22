Лидер американского рынка вейпов пришел в Россию

Стартап по производству электронных сигарет Juul Labs начнет продажи в России, следует из сообщения компании.

В России компания будет работать через дистрибьютора Babylon Vapeshop, который будет поставлять Juul в собственные вейп-шопы, а также в другие специализированные табачные магазины, рассказал РБК основатель и директор по контролю качества Juul Labs Джеймс Монзис. По его словам, открывать в стране собственный флагманский магазин Juul Labs пока не планирует.

Juul Labs был создан в Кремниевой долине промышленными дизайнерами из Стэнфорда — Монзисом и Адамом Боуэном. Сегодня продукция компании представлена в США, в Великобритании, Канаде и Израиле. По словам Монзиса, за три года существования в США компания заняла 76% рынка вейпов и 5% всего табачного рынка. На глобальном уровне ее доля составляет 0,5% табачного рынка. В июне стало известно, что компания привлекла $1,2 млрд финансирования при оценке всей компании в $15 млрд. По темпам роста стартап превзошел Facebook.

«Российский рынок очень интересен для нас с точки зрения объема, он входит в топ-5 по количеству курильщиков в мире», — рассказал Vонзис. По его словам, глобальная цель стартапа — «устранить сигареты как таковые, сделать их неинтересными для потребителя».

Пока Juul Labs будет импортировать курительные устройства, но «по мере достижения определенной доли рынка» видит возможность локализовать производство в стране, рассказал сооснователь компании.

«В США мы занимаем около 5% всего табачного рынка, наша цель — достигнуть подобного результата в России через какое-то время, — сказал он. — Очевидно, что пока мы не продали в России ни одного девайса, поэтому рано говорить об этом, ведь смысл инвестировать в производство есть при определенном масштабе бизнеса, так что для локализации производства в России нам прежде нужно достигнуть определенной доли рынка». По словам Монзиса, производство Juul очень отличается от обычной табачной фабрики — все оборудование спроектировано компанией, поэтому, чтобы организовать производство, необходимо строить его с нуля, а ввоз такого оборудования и организация соответствующего стандартам качества производства будет стоить «миллионы долларов». Сейчас производство самих девайсов происходит в Китае, но конечная сборка осуществляется в США.