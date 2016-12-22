Роскачество подготовило рекомендации по выбору тыквы на Хэллоуин

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вкусную и полезную тыкву к Хэллоуину. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты отметили, что существует три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Масса плодов первой группы может достигать нескольких сотен килограммов, а их цвет может варьироваться от кремового до насыщенно-желтого и ярко-оранжевого. Отличительной особенностью таких плодов являются округлая плодоножка и стебель. В крупноплодных тыквах много сахаров и каротина, поэтому они подходят для запекания и овощного рагу. Именно такой сорт тыкв используют для изготовления украшений на Хэллоуин.

«У крупноплодных тыкв есть один небольшой недостаток: зачастую такие плоды очень большие, а это значит, что использовать ее порционно при приготовлении пищи не получиться — в разрезанном состоянии долго ей не пролежать», — приводятся в сообщении слова доцента кафедры технологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Сергея Маслова.

Твердокорая тыква быстро спеет и имеет самые вкусные семена. Однако ее мякоть жестковата, поэтому больше подходит для приготовления супов и пюре.

Мускатная тыква, по мнению специалистов, является самой вкусной и сладкой. Ее мякоть имеет плотную маслянистую консистенцию и может содержать до 11,5% сахаров, что делает такую тыкву подходящей для приготовления десертов. Мускатные сорта обладают выраженным сладким вкусом и дынным ароматом. При этом эксперты отмечают, что тыква может горчить из-за накопления кукурбитацина из-за чрезмерной жары и недостаточного полива при выращивании. Маслов добавил, что это вещество обладает положительными свойствами, например противоопухолевым, противовоспалительным, антигельминтным, антимикробным.

При выборе тыквы в магазине необходимо смотреть, чтобы плод был созревшим. Корка должна быть плотной и без существенных повреждений, а плодоножка — подсохшей. Эксперты не рекомендуют покупать половинки тыкв, так как невозможно гарантировать ее санитарно-гигиеническую безопасность.