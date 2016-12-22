Козак предложил рассчитывать налоговую нагрузку в зависимости от отрасли

Для структурных изменений в экономике России необходимо, чтобы налоговая нагрузка была установлена в разном размере для различных отраслей, с учетом добавленной стоимости, заявил журналистам вице-премьер Дмитирий Козак, передает «РИА Новости».

«У добывающей промышленности, чисто добывающая промышленность, которая добавленной стоимости создает немного, должен быть видимо самый высокий уровень нагрузки», — сказал Козак, подчеркнув, что «чуть ниже» должна быть нагрузка для занятых первичной переработкой, а самая низкая налоговая нагрузка должна быть у производителей высокотехнологичной продукции.

Вице-премьер добавил, что сейчас налоговая нагрузка распределена между секторами экономики «очень несправедливо» и подчеркнул, что сейчас речь идет о создании методики для оценки этой нагрузки. «У нас такой оценки системной в настоящее время нет, поэтому такая задача в спокойном режиме, без цейтнота, по согласованному методу такую оценку провести», -сказал Козак.

По данным «РИА Новости» правительство поручило нескольким министерствам и ведомствам до 1 марта 2019-го проанализировать налоговую нагрузку на предприятия из разных отраслей экономики.

В августе помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять свыше 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений. По его словам, эти средства необходимы для выполнения майского указа президента. После встреч с бизнесменами план изменили — компании согласились участвовать в реализации нацпроектов «Цифровая экономика», «Экология» и развитии инфраструктуры.

По данным источников РБК, в конце сентября компании из списка Белоусова получили предварительный список проектов, которые в правительстве и бизнесе сочли наиболее приоритетными для привлечения частных инвестиций. Сам Белоусов рассказал, что первый список проектов должны утвердить в конце ноября, а остальные в 2019 году.