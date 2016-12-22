ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,67 65,02 EUR Нал. 75,67 74,13 USD Бирж. 65,84 +0,12 EUR Бирж. 74,94 -0,01 USD ЦБ. 65,81 +0,18 EUR ЦБ. 75,04 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6344,80 -111,50 IMOEX 2317,06 +1,04% RTSI 1112,61 +1,30% Brent 77,59 +0,27% DJIA 24444,28 -0,98% Nasdaq 6958,92 -2,87%
Автор песен Орбакайте и Лепса погиб в ДТП
Лента новостей
Силуанов пообещал поднять налог «на роскошные яхты и квартиры» 22:54, Экономика Как полюбить овощи и питаться правильнее 22:50, РБК и Philips Автор песен Орбакайте и Лепса погиб в ДТП 22:43, Общество Как «Аэрофлот» решил увеличить число пассажиров до 100 млн 22:26, Бизнес СМИ сообщили о планах Twitter убрать «лайки» 22:22, Технологии и медиа СМИ узнали о планах переименовать Внешэкономбанк 21:58, Экономика Силуанов объяснил непопулярность министров финансов во всем мире 21:52, Экономика Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 21:46, РБК и Инвитро СК заподозрил полицейских в попытке продать взрывчатку на 337 тыс. руб. 21:37, Общество Васильева сочла «Илиаду» и «Одиссею» слишком сложными для пятиклассников 21:20, Общество Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы эвакуируют 16 тыс. человек 21:09, Общество После Меркель: почему канцлер подает в отставку и кто может ее сменить 20:49, Политика Гендиректор «Техмаша» рассказал о разработке новой авиационной ракеты 20:46, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 20:43, РБК и Schneider Electric Дзюба назвал «безобразным» судейство в выигранном матче «Зенита» 20:38, Спорт Власти Москвы согласовали девять акций в День народного единства 20:34, Общество Чемпионат России по футболу. «Рубин» — «Спартак». Онлайн 20:30, Спорт Эрдоган открыл самый крупный аэропорт в Турции 20:29, Общество СМИ узнали об исчезновении в бельгийских банках части денег Каддафи 20:28, Политика Шойгу призвал Европу понять последствия выхода США из договора по ракетам 20:19, Политика Памфилова предложила отказаться от термина «избирательная урна» 20:16, Общество В районе крушения Boeing в Индонезии нашли кошельки, телефоны и рюкзаки 20:00, Общество Росавиация запретила летать самолетам авиакомпании «Якутия» за границу 19:45, Бизнес 15 часов на одном заряде: обзор очень легкого ноутбука 19:43, РБК и Lenovo SANA узнало о применении коалицией фосфорных зарядов в сирийским Хаджине 19:42, Политика Полиция начала проверку после обнаружения овец у редакции «Новой газеты» 19:30, Общество Сказочная щедрость: почему акционеры попросили GE не платить им дивиденды 19:29, Quote В Северной Каролине при стрельбе в школе погиб ученик 18:55, Общество
Автор песен Орбакайте и Лепса погиб в ДТП
Общество, 22:43
0
Автор песен Орбакайте и Лепса погиб в ДТП

Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП в ночь на понедельник, 29 октября, сообщил РБК его друг Владимир Ильичев.

«Владимир погиб в ДТП в ночь на понедельник, ехал в Солнечногорск. В аварии пострадали его сын и невестка. Сын приходит в себя, невестка в коме», — рассказал он.

По словам Ильичева, композитора похоронят в Домодедово, похороны запланированы на среду, 31 октября.

Владимир Бородин родился 18 января 1966 года. Он написал песни «Поздний вечер в Сорренто», «Сто дней до приказа» и другие. Его песню «Ангел-хранитель» исполнила Кристина Орбакайте, а «До станции Зима» — Григорий Лепс.

Теги: композитор , кончина
Главное
Росавиация запретила летать самолетам авиакомпании «Якутия» за границу Бизнес
Главное
Росавиация запретила летать самолетам авиакомпании «Якутия» за границу Бизнес
Власти окончательно отказались переселять Думу и Совфед в Мнёвники Политика
США заблокировали создание арбитража по спору с Россией в ВТО Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter