Автор песен Орбакайте и Лепса погиб в ДТП

Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП в ночь на понедельник, 29 октября, сообщил РБК его друг Владимир Ильичев.

«Владимир погиб в ДТП в ночь на понедельник, ехал в Солнечногорск. В аварии пострадали его сын и невестка. Сын приходит в себя, невестка в коме», — рассказал он.

По словам Ильичева, композитора похоронят в Домодедово, похороны запланированы на среду, 31 октября.

Владимир Бородин родился 18 января 1966 года. Он написал песни «Поздний вечер в Сорренто», «Сто дней до приказа» и другие. Его песню «Ангел-хранитель» исполнила Кристина Орбакайте, а «До станции Зима» — Григорий Лепс.