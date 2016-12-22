СМИ сообщили о планах Twitter убрать «лайки»

Социальная сеть Twitter планирует отказаться от кнопки «мне нравится», чтобы улучшить качество обсуждений. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Издание отмечает, не указывая источников информации, что глава Twitter Джек Дорси заявил на прошлой неделе во время одного из мероприятий компании, что он не любитель кнопки «мне нравится» и что скоро он избавится от нее.

Сервис микроблогов Twitter ввел «лайки» в начале ноября 2015 года — нажатие по этой кнопке переводит твит в категорию «избранных» у конкретного пользователя. Раньше соцсеть использовала «звездочку», выполнявшую ту же самую функцию. В компании решили, что «сердечко» является универсальным символом, понятным человеку каждой культуры. Twitter сообщал, что проводил тесты, согласно которым кнопка «мне нравится» импонировала большинству пользователей.

«Как мы уже говорили, мы пересматриваем все, что касается сервиса, чтобы стимулировать здоровое общение, которое включает в себя кнопку «мне нравится». Мы находимся на ранних этапах работы и не планируем рассказывать об этом прямо сейчас», — прокомментировала статью газеты команда Twitter.

Вице-президент Twitter по коммуникациям Брэндон Боррман подчеркнул, что компания не определила сроки, в которые может отказаться от кнопки. «Это не произойдет скоро», — отметил он.