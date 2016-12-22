ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,67 65,02 EUR Нал. 75,67 74,13 USD Бирж. 65,76 +0,04 EUR Бирж. 74,90 -0,05 USD ЦБ. 65,81 +0,18 EUR ЦБ. 75,04 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6354,00 -121,40 IMOEX 2317,06 +1,04% RTSI 1112,61 +1,30% Brent 77,59 +0,27% DJIA 24630,88 -0,22% Nasdaq 7108,83 -0,78%
Власти Москвы согласовали девять акций в День народного единства
Лента новостей
Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 21:46, РБК и Инвитро СК заподозрил полицейских в попытке продать взрывчатку на 337 тыс. руб. 21:37, Общество Васильева сочла «Илиаду» и «Одиссею» слишком сложными для пятиклассников 21:20, Общество Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы эвакуируют 16 тыс. человек 21:09, Общество После Меркель: почему канцлер подает в отставку и кто может ее сменить 20:49, Политика Гендиректор «Техмаша» рассказал о разработке новой авиационной ракеты 20:46, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 20:43, РБК и Schneider Electric Дзюба назвал «безобразным» судейство в выигранном матче «Зенита» 20:38, Спорт Власти Москвы согласовали девять акций в День народного единства 20:34, Общество Чемпионат России по футболу. «Рубин» — «Спартак». Онлайн 20:30, Спорт Эрдоган открыл самый крупный аэропорт в Турции 20:29, Общество СМИ узнали об исчезновении в бельгийских банках части денег Каддафи 20:28, Политика Шойгу призвал Европу понять последствия выхода США из договора по ракетам 20:19, Политика Памфилова предложила отказаться от термина «избирательная урна» 20:16, Общество В районе крушения Boeing в Индонезии нашли кошельки, телефоны и рюкзаки 20:00, Общество Росавиация запретила летать самолетам авиакомпании «Якутия» за границу 19:45, Бизнес 15 часов на одном заряде: обзор очень легкого ноутбука 19:43, РБК и Lenovo SANA узнало о применении коалицией фосфорных зарядов в сирийским Хаджине 19:42, Политика Полиция начала проверку после обнаружения овец у редакции «Новой газеты» 19:30, Общество Сказочная щедрость: почему акционеры попросили GE не платить им дивиденды 19:29, Quote В Северной Каролине при стрельбе в школе погиб ученик 18:55, Общество Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 18:44, РБК и Volkswagen В Атланте перехватили подозрительную посылку для CNN 18:40, Общество США заблокировали создание арбитража по спору с Россией в ВТО 18:39, Экономика Кремль назвал темы переговоров Путина с главой Кубы 18:28, Политика Памфилова прокомментировала сообщения об уходе в Совет Федерации 18:28, Политика Нефтяники попросили правительство о росте цен на бензин на 5 руб. за литр 18:02, Бизнес Чемпионат России по футболу. «Крылья Советов» — «Зенит». Онлайн 18:00, Спорт
Власти Москвы согласовали девять акций в День народного единства
Общество, 20:34
0
Власти Москвы согласовали девять акций в День народного единства

Правительство Москвы одобрило девять заявок на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства 4 ноября. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

Она рассказала, что всего в правительство поступило 12 уведомлений о проведении мероприятий, общее число участников которых составило до 50 тыс. человек.

«По результатам рассмотрения этих обращений приняты положительные решения, внесены обоснованные предложения по изменению регламента по девяти уведомлениям», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что согласовали три акции с общим количеством участников до 13 тыс. человек. 4 ноября с 13:00 до 14:30 мск группа граждан проведет демонстрацию, которая пройдет по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская». Затем с 14:30 до 17:00 на улице Маршала Василевского пройдет митинг с количеством участников до 5 тыс. человек. Еще пять групп граждан с 14:00 до 15:00 мск проведут совместное шествие по улицам Перерва и Люблинская и с 15:00 до 16:00 состоится митинг численностью до 6 тыс. человек у памятника Солдату Отечества.

Власти также согласовали с представителями ЛДПР митинг, который пройдет на Пушкинской площади. Партия заявила количество участников до 2 тыс. человек. В ЛДПР сообщали, что он будет антивоенным и представит собой акцию солидарности с норвежцами, которые провели митинг против учений НАТО в Северном море.

Теги: День народного единства , митинг
Главное
Росавиация запретила летать самолетам авиакомпании «Якутия» за границу Бизнес
Материалы по теме
Согласовывавший митинги против полигона «Ядрово» мэр ушел в отставку Политика
СМИ сообщили о задержаниях на акциях в защиту активистов «Нового величия» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter