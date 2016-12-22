Власти Москвы согласовали девять акций в День народного единства

Правительство Москвы одобрило девять заявок на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства 4 ноября. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.
Она рассказала, что всего в правительство поступило 12 уведомлений о проведении мероприятий, общее число участников которых составило до 50 тыс. человек.
«По результатам рассмотрения этих обращений приняты положительные решения, внесены обоснованные предложения по изменению регламента по девяти уведомлениям», — сказала она.
Пресс-секретарь добавила, что согласовали три акции с общим количеством участников до 13 тыс. человек. 4 ноября с 13:00 до 14:30 мск группа граждан проведет демонстрацию, которая пройдет по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская». Затем с 14:30 до 17:00 на улице Маршала Василевского пройдет митинг с количеством участников до 5 тыс. человек. Еще пять групп граждан с 14:00 до 15:00 мск проведут совместное шествие по улицам Перерва и Люблинская и с 15:00 до 16:00 состоится митинг численностью до 6 тыс. человек у памятника Солдату Отечества.
Власти также согласовали с представителями ЛДПР митинг, который пройдет на Пушкинской площади. Партия заявила количество участников до 2 тыс. человек. В ЛДПР сообщали, что он будет антивоенным и представит собой акцию солидарности с норвежцами, которые провели митинг против учений НАТО в Северном море.