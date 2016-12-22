Памфилова прокомментировала сообщения об уходе в Совет Федерации

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила телеканалу РБК, что не собирается переходить в Совет Федерации, так как еще не выполнила поставленной задачи на своей должности.

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«Я еще не выполнила ту задачу, которую передо мной поставил президент. Многие процессы мы запустили, то есть создать систему для максимальной прозрачности, доверия к выборам, серьезное оздоровление всей системы избирательной. Я под эту задачу пришла, пока я ее не выполню, я не собираюсь никуда уходить», — сказала она.

Памфилова добавила, что она будет работать в ЦИК, пока есть возможность двигаться в этом направлении. Она отметила, что решать вопрос о том, уходить ей из комиссии или оставаться, будет президент с учетом ее мнения.

Накануне Telegram-канал «После выборов» писал, что Памфилова с начала осени уже несколько раз задумывалась об уходе из ЦИК в Совет Федерации. По данным канала, она обсуждала эту перспективу с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, но он уговорил ее остаться.