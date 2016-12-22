Памфилова прокомментировала сообщения об уходе в Совет Федерации

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила телеканалу РБК, что не собирается переходить в Совет Федерации, так как еще не выполнила поставленной задачи на своей должности.
«Я еще не выполнила ту задачу, которую передо мной поставил президент. Многие процессы мы запустили, то есть создать систему для максимальной прозрачности, доверия к выборам, серьезное оздоровление всей системы избирательной. Я под эту задачу пришла, пока я ее не выполню, я не собираюсь никуда уходить», — сказала она.
Памфилова добавила, что она будет работать в ЦИК, пока есть возможность двигаться в этом направлении. Она отметила, что решать вопрос о том, уходить ей из комиссии или оставаться, будет президент с учетом ее мнения.
Накануне Telegram-канал «После выборов» писал, что Памфилова с начала осени уже несколько раз задумывалась об уходе из ЦИК в Совет Федерации. По данным канала, она обсуждала эту перспективу с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, но он уговорил ее остаться.