Японская принцесса лишилась титула из-за свадьбы с менеджером

В Токио прошла церемония бракосочетания принцессы Аяко и 32-летнего Кэя Мориты. После этого принцесса утратила королевский статус, поскольку ее муж не принадлежит к знатному сословию, он является сотрудником судоходной компании Nippon Yusen KK. Об этом сообщает Kyodo.

В свадебной церемонии приняли участие около 30 человек, включая членов семьи. Принцесса Аяко была в традиционной придворной одежде с красными и зелеными узорами, а жених — во фраке с фалдами.

Аяко является двоюродной племянницей японского императора Акихито.

Летом 2016 года Акихито заявил, что намерен покинуть трон из-за слабого здоровья и передать его крон-принцу Нарухито. В 2017 году парламент Японии одобрил законопроект о процедуре отречения императора. Передача трона наследнику произойдет 30 апреля 2019 года. Из-за этого свадьба принцессы Мако и ее бывшего однокурсника Кэя Комуро, запланированная на ноябрь 2018 года, была перенесена на неопределенный срок.