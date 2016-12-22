Замглавы петербургского УФАС уволили из-за незадекларированных активов

Замруководителя управления ФАС по Санкт-Петербургу уволили в связи с утратой доверия. Об этом РБК сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Отмечается, что в ходе проведенной Генпрокуратурой проверки выявили факты «игнорирования чиновником установленных требований при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Так, он не указал данные о наличии у него в собственности долей компаний, а также не отразил полученный от них доход.

Также чиновник указал недостоверные сведения о счетах в банках. Кроме того, он не уведомил о намерении выполнять оплачиваемую работу в другой коммерческой организации, тем самым нарушив закон «О государственной гражданской службе РФ».

В феврале 2017 года из МВД уволили руководителя управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Каткова из-за того, что он не указал в декларации квартиру в Черногории. Отмечалось, что он отправлен в отставку «в связи с утратой доверия».

