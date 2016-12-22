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Сбербанк запустил обмен своих бонусов «Спасибо» на мили «Аэрофлота»
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Сбербанк запустил обмен своих бонусов «Спасибо» на мили «Аэрофлота»
Бизнес, 12:00
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Сбербанк запустил обмен своих бонусов «Спасибо» на мили «Аэрофлота»

Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» получили возможность обменивать накопленные бонусы на мили «Аэрофлота». Об этом РБК сообщил представитель бонусной программы Сбербанка.

Функция будет доступна в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка». Чтобы получить бонусные мили, необходимо также быть участником программы лояльности российской авиакомпании — «Аэрофлот Бонус». Стандартный курс обмена — 1 миля за каждые 1,5 бонуса «Спасибо». Мили «Аэрофлота» зачисляются в течение семи рабочих дней. Для покупки авиабилетов со скидкой установлена минимальная сумма для конвертации — 500 миль.

Согласно данным портала госзакупок, Сбербанк в 2018 году планирует потратить на развитие программы лояльности 22,4 млрд руб.

Карты с милями есть и у других банков, например у Тинькофф Банка, Альфа-банка, Хоум Кредит Банка, Промсвязьбанка, Ситибанка и других. В частности, Тинькофф Банк предлагает клиентам кредитную кобрендинговую карту All Airlines, которая позволяет оплачивать 10% милями за отели и автомобили в приложении кредитной организации. У Альфа-банка есть карты Alfa-Miles, по которым клиенты могут получить мили за каждые 30 руб., $1 или €0,8 покупки. Кредитная карта Miles & More Ситибанка дает мили авиакомпаний-партнеров, количество миль зависит от валюты, в которой была совершена покупка.

Теги: «Аэрофлот» , «спасибо» , программа лояльности , бонусные мили , Сбербанк
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