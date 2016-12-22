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Глава парламента ЦАР назвал свое смещение с поста нарушением Конституции
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Глава парламента ЦАР назвал свое смещение с поста нарушением Конституции
Политика, 22:50
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Глава парламента ЦАР назвал свое смещение с поста нарушением Конституции

Снятый с должности главы парламента Карим Мекасуа заявил, что считает действия тех, кто сместил его с поста, нарушением конституции ЦАР. Об этом он сказал AFP, передает TV5 Monde.

При этом он призвал стороны решать конфликт в мирном ключе и не переводить дискуссии в русло конфессинальной вражды. Тем не менее Мекасуа указал на то, что 38 из 31 депутата, проголосовавших за его отставку, были христианами.

Мекасуа выразил надежду, что решение о его отставке может быть повернуто вспять, и он уже подал апелляции в конституционный суд страны. «Битва продолжается, но это судебная битва», — подчеркнул он в беседе с AFP.

В субботу один из лидеров группировок, созданных на базе бывших отрядов мусульман «Селека» — Абдулаи Иссен, выдвинул ультиматум правительственным войскам, чтобы те покинули территории, подконтрольные CNDS — организации, объединяющей различные группировки повстанцев.

Позднее, в воскресенье, другие члены CNDS — группировки FPRC и MPC — дистанцировались от его слов. Они выразили надежду найти мирный выход из ситуации. «Иссен — лидер CNDS, военного фланга бывших повстанцев «Селека», очень разозлен вопиющим смещением Мекасуа, но в конце концов <…> политический фланг может снизить напряжение», — сказал лидер FPRC Нуредин Адам.

Теги: ЦАР , Парламент , Конституция
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