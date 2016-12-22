Умер польский художник Эдвард Двурник
Общество, 22:29
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Умер польский художник Эдвард Двурник
В Варшаве в возрасте 75 лет умер художник Эдвард Двурник. Об этом сообщает PAP со ссылкой на его дочь Полу.
Отмечается, что в последние годы он был серьезно болен.
Двурник родился под Варшавой, закончил столичную Академию изящных искусств. За свою жизнь он создал около 5 тыс. картин и 10 тыс. рисунков. В частности, Двурник писал панорамы городов, которые были представлены в том числе в Европейском парламенте.
За годы работы художник был удостоен нескольких международных наград.