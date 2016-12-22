Умерла актриса Марина Либакова-Ливанова
Общество, 20:21
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Умерла актриса Марина Либакова-Ливанова
Умерла актриса и телеведущая Марина Либакова-Ливанова, сообщается на сайте Театрального института им. Щукина.
Отмечается, что она скончалась после продолжительной болезни.
Либакова-Ливанова родилась в Горьком Нижегородской области. Училась на факультете истории и английского языка ГГПИ им. Горького, затем — на актерском факультете Театрального института им. Щукина. После его окончания стала работать в Ленинградском государственном академическом театре комедии, впоследствии перешла в Театр эстрады им. Аркадия Райкина.
С 1986 года работала на телевидении, в 1997 году стала лауреатом конкурса «Вся Россия» в номинации «Лучшая ведущая».