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Второй запуск частной ракеты в Китае прошел неудачно
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Второй запуск частной ракеты в Китае прошел неудачно
Технологии и медиа, 08:42
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Второй запуск частной ракеты в Китае прошел неудачно

Китайская коммерческая ракета-носитель ZQ-1 не смогла успешно выйти на орбиту. Об этом сообщает ​национальная телекомпания Китая CCTV.

Отмечается, что запуск провели 27 октября с космодрома Цзюцюань в 16:00 по местному времени (11:00 мск). По данным телеканала, первая и вторая ступени работали нормально, однако проблемы возникли с третьей.

Ракету изготовила компания Blue Arrow Space Technology, которая, как отмечается, является первым китайским частным ракетным предприятием, получившим лицензию на запуск частной ракеты.

ZQ-1 является трехступенчатой ракетой, длина которой составляет 19 метров, а диаметр 1,35 м. Ее взлетная масса составляет составляет 27 т при стартовой тяге 45 т.

В мае в Китае успешно запустили первую коммерческую ракету OS-X, созданную компанией OneSpace Technology. Ракета работает на твердом топливе. Она стала первым носителем, разработанным частной компанией. Ракета способна нести нагрузку до 100 кг на расстояние до 800 км от Земли.

Теги: Китай , ракета-носитель
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