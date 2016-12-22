Второй запуск частной ракеты в Китае прошел неудачно

Китайская коммерческая ракета-носитель ZQ-1 не смогла успешно выйти на орбиту. Об этом сообщает национальная телекомпания Китая CCTV.
Отмечается, что запуск провели 27 октября с космодрома Цзюцюань в 16:00 по местному времени (11:00 мск). По данным телеканала, первая и вторая ступени работали нормально, однако проблемы возникли с третьей.
Ракету изготовила компания Blue Arrow Space Technology, которая, как отмечается, является первым китайским частным ракетным предприятием, получившим лицензию на запуск частной ракеты.
ZQ-1 является трехступенчатой ракетой, длина которой составляет 19 метров, а диаметр 1,35 м. Ее взлетная масса составляет составляет 27 т при стартовой тяге 45 т.
В мае в Китае успешно запустили первую коммерческую ракету OS-X, созданную компанией OneSpace Technology. Ракета работает на твердом топливе. Она стала первым носителем, разработанным частной компанией. Ракета способна нести нагрузку до 100 кг на расстояние до 800 км от Земли.