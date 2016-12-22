Трамп предположил реакцию критиков на боксерский поединок с Путиным

Критики сочли бы президента США Дональда Трампа «жестким», проведи он боксерский поединок с российским президентом Владимиром Путиным, заявил американский глава государства на встрече со сторонниками в штате Иллинойс. Трансляцию мероприятия вел телеканал NBC

«Если бы я начал с Путиным боксерский поединок, они [критики] бы сказали: «Он был слишком жестким», — предположил Трамп.

​В то же время он отметил, что у него была «великолепная» встреча с Путиным в Хельсинки, где они поговорили «обо всем». Он подчеркнул, что между ними «отличные» отношения.



На той же встрече со сторонниками Трамп заявил, что Россия, как и другие страны, хочет получить экономическую помощь от США после того, как в его президентства она достигла успехов в развитии экономики. В то же время он упрекнул Германию и другие европейские страны за то, что они покупают у России за «миллиарды долларов в месяц» газ и просят США защищать их от нее.