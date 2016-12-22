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Трамп решил посетить Питтсбург после стрельбы в синагоге
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Трамп решил посетить Питтсбург после стрельбы в синагоге
Политика, 02:58
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Трамп решил посетить Питтсбург после стрельбы в синагоге

Президент США заявил о намерении посетить Питтсбург, где 27 октября в результате вооруженного нападения на синагогу погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Глава государства заявил журналистам о своем намерении, находясь в штате Иллинойс, однако не уточнил времени прибытия в Питтсбург.

Ранее Трамп назвал атаку на синагогу в Питтсбурге «нападением на человечество».

​Нападение на синагогу «Древо жизни» произошло 27 октября в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Вооруженный мужчина ворвался, выкрикивая антисемитские лозунги, в здание во время традиционной субботней службы и открыл огонь по прихожанам. Приехавшей на место происшествия полиции удалось ранить, а зетам задержать стрелка после того, как тот сдался. Его жертвами стали 11 человек, также он успел ранить шестерых, включая четверых полицейских. Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что сумма выдвигаемых против нападавшего обвинений может грозить тому смертной казнью.

Теги: стрельба , синагога , Дональд Трамп
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