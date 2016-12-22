На бывшем расстрельном полигоне НКВД в Коммунарке открыли мемориал памяти

На территории бывшего полигона НКВД «Коммунарка» был открыт мемориал «Стена памяти», посвященный более чем 6,6 тыс. жертв террора в 1937-1941 годах. Об этом говорится в сообщении правозащитной организации «Международный Мемориал».
Имена 6609 жертв, захороненных на полигоне «Коммунарка», были выявлены по расстрельным актам Центральном архиве ФСБ и помещены на установленную на территории бывшего полигона Стену Памяти. Автором монумента стал Петр Пастернак. Как сообщает «Мемориал», большинство захороненных на полигоне — советские руководители разных рангов, члены их семей, а также рядовые советские граждане
Территория расстрельного полигона в «Коммунарке» была передана весной 1999 года от ФСБ РФ в ведение Русской Православной Церкви. В 2007 году там был выстроен и освящен храм свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке.