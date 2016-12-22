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В Сети появилось видео ДТП грузовика с микроавтобусом в Санкт-Петербурге
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В Сети появилось видео ДТП грузовика с микроавтобусом в Санкт-Петербурге
Общество, 21:36
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В Сети появилось видео ДТП грузовика с микроавтобусом в Санкт-Петербурге

На странице в сообществе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео с места ДТП в Санкт-Петербурге с участием грузовика и микроавтобуса, жертвами которого стали семь человек.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ВКонтакте

На кадрах видно, как поднимается черный дым и как горит машина. Рядом с ней стоит грузовой автомобиль.

ДТП с грузовиком Scania и микроавтобусом Hyundai произошло в субботу, 27 октября, на трассе Западный скоростной диаметр, в Курортном районе. После столкновения с грузовиком микроавтобус загорелся. Все погибшие находились в Hyundai. Водитель грузовика получил ранения. По факту произошедшего, в правоохранительных органах начали проверку.

Изначально сообщалось о шести погибших. Позднее в пресс-службе МЧС сообщили агентству «Интерфакс» о семи жертвах ДТП.


Теги: Санкт-Петербуг , ДТП , происшествие
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