В Сети появилось видео ДТП грузовика с микроавтобусом в Санкт-Петербурге

На странице в сообществе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео с места ДТП в Санкт-Петербурге с участием грузовика и микроавтобуса, жертвами которого стали семь человек.
На кадрах видно, как поднимается черный дым и как горит машина. Рядом с ней стоит грузовой автомобиль.
ДТП с грузовиком Scania и микроавтобусом Hyundai произошло в субботу, 27 октября, на трассе Западный скоростной диаметр, в Курортном районе. После столкновения с грузовиком микроавтобус загорелся. Все погибшие находились в Hyundai. Водитель грузовика получил ранения. По факту произошедшего, в правоохранительных органах начали проверку.
Изначально сообщалось о шести погибших. Позднее в пресс-службе МЧС сообщили агентству «Интерфакс» о семи жертвах ДТП.