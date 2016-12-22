В Финляндии в ДТП попал автомобиль генконсульства России

В Финляндии, в городе Турку, автомобиль генерального консульства России попал в ДТП. Об этом сообщили в местной полиции, пишет газета Lapin Kansa.

Как отмечается в сообщении, автомобиль, за рулем которого был мужчина 1980 года рождения, столкнулся с машиной, которая принадлежит российскому консульству. Затем автомобиль российской дипмиссии въехал в другую машину.

Прибывшие на место происшествия полицейские попросили удостоверение личности у человека в консульской машине. Оно было выдано российским Министерством иностранных дел. Затем сотрудники правоохранительных органов попросили сидевшего за рулем пройти дыхательный тест на наличие алкоголя в крови. Сотрудник консульства отказался, заявив о дипломатической неприкосновенности.

В российском консульстве подтвердили факт ДТП, передает ТАСС. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что сотрудник отказался проходить тест в соответствии с правилами. «Мы проводим внутреннее разбирательство, о чем будет доложено в Москву», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что инцидент произошел в условиях хорошей видимости. В консульстве сказали, что в ДТП принимал участие автобус российской дипмиссии,​ в него въехал автомобиль с финскими номерами. «Нет сомнений, что вины нашего сотрудника нет, но вызывает удивление огромное внимание к этой истории со стороны финской прессы», — сказали в консульстве.