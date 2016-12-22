В Одессе начали проверку после задымления самолета во время взлета
Общество, 19:41
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В Одессе начали проверку после задымления самолета во время взлета
В Одессе полиция начала проверку после того, как во время взлета из международного аэропорта задымился пассажирский самолет Boeing рейса «Одесса-Дубай». Об этом сообщается на сайте управления национальной полиции Одесской области.
Как отмечается в сообщении, в результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиров самолета эвакуировали, а вылет был отложен. По предварительным данным, задымление произошло около шасси.
На свое странице в Facebook, украинская нацполиция опубликовала фотографию самолета авиакомпании Flydubai.